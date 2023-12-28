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Artvin'de kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi - Son Dakika
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Artvin'de kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Artvin merkez ve Yanıklı köyündeki kar manzarası havadan görüntülendi. Atatürk heykeli ve Yanıklı köyü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Artvin'in Yanıklı Köyü'nün ahşap evleri ve çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. Atatepe'deki Atatürk Heykeli'nin beyaz örtüsü de dron ile görüntülendi.

Artvin\'de kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi
28.12.2023 - 20:24,
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Artvin'de kartpostallık kar manzaraları böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin merkez ve Yanıklı köyündeki kar manzarası havadan görüntülendi. Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli beyaza bürünürken, ahşap mimarisiyle ünlü Yanlıklı köyü ise kartpostallık görüntüleri aratmadı.

Havaların soğumasıyla birlikte Artvin'in birçok noktasına mevsimin ilk karı yağdı. Artvin'in 2 bin rakımlı Yanıklı Köyü bozulmamış ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor. Beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları arasındaki ahşap evler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Türkiye'nin ve dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'nin yer aldığı Atatepe'nin beyaz örtüsü havadan görüntülendi. O eşsiz görüntüler fotoğraf sanatçısı Hasan Avcı tarafından dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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