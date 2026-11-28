Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ve afet acil durum tatbikatında, senaryo gereği tarım ilacı taşıyan tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kimyasal sızıntıya müdahale edildi. Zincirleme trafik kazası, toplu yaralanma, düzensiz göçmen vakası ve orman yangını senaryolarının da uygulandığı tatbikatta, 25 yaralıya müdahale yapıldı.

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afetle Mücadele Planı kapsamında Borçka ilçesi İbrikli İskele bölgesinde geniş kapsamlı KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ve afet acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosuna göre, heyelan nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgede tarım ilacı taşıdığı değerlendirilen tanker devrilerek kimyasal sızıntıya neden oldu. Olayın ardından bölgede zincirleme trafik kazası meydana gelirken, toplu yaralanma, düzensiz göçmen vakası ve orman yangını senaryoları da devreye sokuldu.

Tatbikatta ekipler, kimyasal sızıntının yaşandığı bölgede öncelikle güvenlik önlemlerini aldı. Olay yerinde bulunan yaralıların güvenli alana çıkarılması, kimyasal maddelerden arındırılması ve sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi süreçleri uygulandı. Toplam 25 yaralı üzerinden yürütülen çalışmalarda triyaj, dekontaminasyon, KBRN müdahalesi, hastanelerin afet planlarının devreye alınması ve hasta sevk işlemleri gerçekleştirildi.

MÜDAHELE SÜREÇLERİ EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLDÜ

112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ile Borçka, Hopa ve Arhavi Devlet Hastaneleri ekipleri müdahale süreçlerini eş zamanlı yürüttü. Tatbikatta sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD, jandarma, emniyet, belediye itfaiyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Kızılay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Göç İdaresi ve sivil toplum kuruluşları da görev aldı.

'BAŞARILI BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİK'

Artvin Sağlık İl Müdürü Yunuz Arslan, tatbikatın Türkiye Afetle Mücadele Planı ve Yerel Düzey Afet Sağlık Planı kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye Afetle Mücadele Planı kapsamında, yerelde de Yerel Düzey Afet Sağlık Planı kapsamında bir uygulama gerçekleştirdik. Borçka ilçemiz İbrikli bölgesinde heyelan sonrası meydana gelen çoklu yaralanmalı ve kimyasal müdahale gerektiren bir kazayla bütün kurumlarla beraber hareket ettik. Öncelikle olay yerinin güvenliği alındı. AFAD hemen anında müdahale etti. Özel sağlık, Çevre, Devlet Su İşleri, Karayolları, jandarma, emniyetimiz, orman; bütün kurumlar burada idi. Burada vatandaşlarımızı en hızlı şekilde sağlık kuruluşlarına en güvenli şekilde naklini nasıl sağlayabiliriz, kurumlar arası organizasyonu, koordinasyonu nasıl sağlayabiliriz diye güzel bir tatbikat oldu. İnşallah kaza bela durumları yaşanmaz ama ilimizde bunları karşılama adına başarılı bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

'TATBİKATLAR KAPASİTEMİZİ GÖRMEK ADINA ÖNEM ARZ EDİYOR'

Artvin AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu ise olası KBRN olaylarına karşı kurumların hazırlık seviyesini değerlendirmek ve ortak çalışma kültürünü geliştirmek amacıyla tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İlimizde muhtemel gerçekleşebilecek KBRN olaylarına karşı kurumlarımızın kapasitelerini görmek, ortak çalışma kültürü oluşturmak anlamında Sağlık Müdürlüğümüzle beraber ortak bir KBRN tatbikatı gerçekleştirdik. Muhtemel oluşabilecek hadiselerde herhangi bir aksaklığa mahal vermeden hızlı müdahale edilmesi ve sürecin güvenli şekilde yürütülmesi için mevcut kapasitemizi görmek anlamında bu tatbikatlar önem arz ediyor. Borçka ilçemizde gerçekleştirdiğimiz tatbikatta kurumlarımızın hem reaksiyon hem de kapasite anlamında uygun olduğunu görmüş olduk" diye konuştu.