Artvin\'de Öğrencilere Trafik Eğitimi

Artvin'de jandarma ekiplerince 400 ilkokul öğrencisine temel trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Ardanuç ilçesindeki Atatürk ve Güleş İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Eğitimlerde, öğrencilere servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, kara yollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıklarının anlamı, servis araçlarında ve trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı.
Öğrencilere, eğitimin ardından boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.
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