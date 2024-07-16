Artvin'de sel suları 4 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Artvin'de sel suları 4 köy yolunu ulaşıma kapattı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış Esendal köyünde sele neden oldu. Taşan dere dört köy yolunu ulaşıma kapattı. Esandal, Boyalı, Serinsu ve Balalan köylerinin grup yolları sel felaketi sonrası ulaşıma kapandı. Sel felaketinin ardından ekipler, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

16.07.2024 21:33
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Artvin'de sel suları 4 köy yolunu ulaşıma kapattı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış Esendal köyünde sele neden oldu. Taşan dere dört köy yolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Taşan dereler, köy yolları ulaşıma kapattı. Yol kenarında bulunan bazı ahırlar ise zarar gördü. Esandal köyünde yaşana sel felaketi sonrası, Esandal, Boyalı, Serinsu ve Balalan köylerinin grup yolları ulaşıma kapandı. Sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden ekipler, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı afette maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de sel suları 4 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

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