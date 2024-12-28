Artvin'de Sis Bulutları Görsel Şölen Sundurdu

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Artvin'de bulutların dansı mest etti

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde sis bulutlarının görsel şöleni dron kamerasıyla görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yerinin hemen üzerinde oluşan sis bulutları adeta görsel bir şölen sundu. Doğanın bu özel anları, bölge esnafından amatör fotoğrafçı İbrahim Kılıçlıoğlu tarafından dron kamerasıyla kaydedildi.

Sis bulutlarının hareketi sırasında ortaya çıkan mest eden görüntüler, bölgenin zengin coğrafyasını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis, dağların arasından süzülerek adeta dans edercesine gökyüzünü kapladı.

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak büyük beğeni topladı. Bu eşsiz görüntüler ise bölge esnaflarından amatör fotoğraflı Kılıçlıoğlu tarafından kayıt edildi.