Artvin'de TIR'a Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de TIR'a Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin\'de TIR\'a Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, otomobil TIR'a çarptı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

12.12.2024 11:57  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARTVİN'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR'a çarpan otomobildeki Bünyamin Merttürk (48) hayatını kaybetti, sürücü Yavuz Şiviloğlu ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine seyreden Yavuz Şiviloğlu yönetimindeki 34 FJK 810 plakalı otomobil aynı yöndeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Bünyamin Merttürk araçta sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan Bünyamin Merttürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Şiviloğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Savcılık incelmesi ardından Merttürk'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

HABER: Nurbay USTA - KAMERA: HOPA(ARTVİN),

Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Artvin, Güncel, Yaşam, Hopa, Hopa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de TIR'a Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de TIR'a Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.