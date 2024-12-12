Artvin\'de TIR\'a Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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ARTVİN'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR'a çarpan otomobildeki Bünyamin Merttürk (48) hayatını kaybetti, sürücü Yavuz Şiviloğlu ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine seyreden Yavuz Şiviloğlu yönetimindeki 34 FJK 810 plakalı otomobil aynı yöndeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Bünyamin Merttürk araçta sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan Bünyamin Merttürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Şiviloğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Savcılık incelmesi ardından Merttürk'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

HABER: Nurbay USTA - KAMERA: HOPA(ARTVİN),