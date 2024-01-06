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Yusufeli'de tünel kazası: 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yusufeli'de tünel kazası: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, tünel içerisinde meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucu 2 otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Yusufeli\'de tünel kazası: 2\'si ağır 5 kişi yaralandı
06.01.2024 - 19:21,
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ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, tünel içerisinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Serindere Mahallesi, Yusufeli İspir karayolu T-19 Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde seyreden Nurettin Aydemir (75) idaresindeki 26 DM 473 Plakalı otomobil sürücüsünün hatalı sollaması sonucu, karşı yönden gelen Muharrem Topçu'nun (42) kullandığı 61 ADH 579 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza yerine ambulans, jandarma, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, 2 otomobilde sıkışan yaralıları kurtardı. Hurdaya dönen araçlardan yaralı olarak çıkarılan, Nurettin ve beraberindeki Fatma (72), Salih (67) ve Nazire Aydemir (60) ile diğer aracın sürücüsü Muharrem Topçu, sağlık ekipleri tarafından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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