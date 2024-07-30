Artvin'de tünel kazasında 1 ölü, 2 yaralı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünelde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Artvin-Yusufeli kara yolunun Sebzeciler mevkisindeki T-21 tünelinde, Üresin Altun'un (55) kullandığı 08 ABL 663 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak duvara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Fermiye Yıldız (67) ve Medine Altun (85), Yusufeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Fermiye Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.