Artvin'de Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Artvin\'de Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Artvin Çoruh Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Artvin Şubesi işbirliğiyle yapılan yürüyüş, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan topluluk, pankartlarla tütün kullanımının sağlık üzerindeki etkilerini vurguladı. Yapılan açıklamalarda tütün kullanımının dünya genelinde büyük bir halk sağlığı tehdidi olduğu belirtildi ve her yıl milyonlarca insanın tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

29.05.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Artvin Şubesi işbirliğiyle yapılan yürüyüş, Atatepe'den başlayarak şehir merkezinde tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 kilometre yürüyen topluluk, ellerindeki "Sevgi dolu kalplerimiz, tertemiz ciğerlerimiz", "Her çocuğun hakkı dumansız hava sahası", "Vücudunu dinle, sigaraya dur de" yazılı pankartlarla tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çekti.

Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Selma Durmuş Sarıkahya, tütün kullanımının Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlandığını söyledi.

Sarıkahya, "Doğum öncesi dönemden başlayarak insan yaşamının bütün evrelerinde 50'den fazlası kanser olmak üzere ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. Tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlasının doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1,2 milyondan fazla kişi de tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmekte." dedi.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Artvin, Dünya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:58:34. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement