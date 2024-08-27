Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünde A.Z'nin (56) evinde arama yaptı.
Aramada 1 kilo 532 gram kubar esrar, 9 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, kurusıkı tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?