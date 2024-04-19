Artvin\'de yaralı leylek tedavi edildi ve doğaya salındı

Artvin'de yaralı halde bulunan leylek, iki haftalık tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Merkeze bağlı Derinköy'de 6 Nisan'da yol kenarında yaralı leylek olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
DKMP ekiplerince teslim alınan ve vücuduna saçma isabet ettiği belirlenen leylek, tedavi edildi.
Leylek, iki haftalık tedavi sürecinin ardından yaralı bulunduğu alandan doğaya salındı.
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli dünkü depremden etkilenen köylerde yapılan hasar tespit çalışmalarını açıkladı. 8 cami, 147 ev ve 14 ahırın hasar gördüğü belirtildi. AFAD ekipleri ise vatandaşlara çadır, battaniye ve yemek dağıttı. Vali Özkan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, altyapıda herhangi bir sorun olmadığını ve ihtiyaçların karşılandığını söyledi.
Trabzon'da Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Alo 199' çağrı merkezinin kapatılma kararı, çalışanlar tarafından protesto edildi. Çalışanlar, kararın Trabzon'un ekonomisine zarar vereceğini ve 350 kişinin işsiz kalacağını belirterek tepki gösterdi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, ülkesinin barış, bağlanabilirlik, refah ve istikrarın korunması gibi müşterek hedefleri ilerletmek üzere Çin ile işbirliği yapma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Zardari, zor zamanlarda çeşitli alanlarda Pakistan'a verdikleri sarsılmaz destekten ötürü Çin halkına ve liderliğine şükranlarını iletti. Ayrıca Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesini tamamlama kararlılığını bir kez daha dile getiren Zardari, düşman unsurların bu projeyi tehlikeye atmasına veya iki ulus arasındaki güçlü bağı zedelemesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, belediyenin önceki döneminden kalan borçların listesini gösteren afişi belediye binası duvarına astırdı. Afişte 45 milyon 927 bin 762 TL borç olduğu belirtildi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, mahalli idareler seçimleri sonrası yeni dönemdeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanlık divanı, encümen üyeliği ve diğer ihtisas komisyonlarının seçimleri yapıldı. Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'un gelişiminden ve başarılarından bahsederek, yeni dönemde daha verimli projelerin hayata geçeceğini belirtti.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda, 4 iş yerinde yapılan baskınlarda 23 bin 620 dolu makaron, 5 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet elektronik sigara ve 30 adet elektronik sigara likiti bulundu. Operasyon sonucunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı'nın, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 3 yıl 5 ay süreyle akredite edildiğini bildirdi. Prof. Dr. Çuvalcı, Matematik Bölümünün FEDEK tarafından akredite edilmesinin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Akreditasyonla Matematik Bölümünün kalitesi ve başarısının onayladığının altını çizen Çuvalcı, akademisyenlere teşekkür ederek, akreditasyonların öğrencilere ve bölümlere hayırlı olmasını diledi. Çuvalcı, Matematik Bölümünün sadece akademik mükemmelliği değil, öğrencilerin bireysel gelişimini ve başarısını da hedeflediğini vurguladı ve bu akreditasyonun doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti.
Niğde Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 Yılı Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında yapıldı. Toplantıda, encümen üyeleri seçildi ve birliğin faaliyetleri değerlendirildi.
Afyonkarahisar Valiliği, Kurtuluş Savaşı döneminde kullanılan Zafer Müzesi'nin restorasyon çalışmalarının sona geldiğini ve projeye 7 milyon 130 bin 487 TL bütçe ayrıldığını duyurdu. Restorasyon sürecinde zarar veren betonarme kolon ve kirişlerin kaldırıldığı belirtilen açıklamada, müzenin yaz aylarında ziyarete açılması planlandığı ve orijinal mimari yapısına kavuşacağı ifade edildi.
Vali Gökmen Çiçek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Çiçek, Büyükkılıç'a şehre hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve yeni dönem için başarı diledi. Büyükkılıç da Çiçek'e şehre katkı sağlayan yaklaşımları ve pozitif bakışı dolayısıyla teşekkür etti ve yeni dönemde şehrin imarı ve gelişimi için çalışacaklarını vurguladı.
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