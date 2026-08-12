Artvin'de Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

ARTVİN 'de İl Müftülüğü tarafından camilerde düzenlenen 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları, düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

Kentte camilerde düzenlenen 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları için il Müftülüğü tarafından Yeni Mahalle Şehir Stadı'nda kapanış programı düzenlendi. Programa, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Başkonak, İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, aileleri katıldı. Etkinliklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1,5 ay süren kursların ardından düzenlenen programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz sureleri, koro halinde ilahiler ve çeşitli gösteriler sunuldu. Programda gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüz boyama, şişme oyun alanları, canlı langırt, halat çekme ve uçurtma uçurma gibi etkinliklere katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Kent genelinde bu yıl açılan 293 'Yaz Kur'an Kursu'nda toplam 4 bin 205 öğrencinin eğitim aldığı duyurulan program, öğrenci ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi.

Kursu tamamlayan öğrencilerden Elif Liya İspirli, "Bir buçuk ay içinde namaz kılmayı öğrendik, dini bilgiler öğrendik. Cüzde okuyanlar Kur'an-ı Kerim'e geçti. Kur'an-ı Kerim'de okuyanlar tecvid öğrendiler. Başka, etkinlik olarak bugün burada müftümüz bize son kapanış programı düzenlemiş. Kendisine çok teşekkür ederiz. Eğleniyoruz, burada dualar okuduk, ezanlar okudular. Şimdi etkinlikler var. Etkinliklerden işte balonlara biniyoruz, şişme parkurlara biniyoruz, eğleniyoruz. Yani program çok güzeldi. ve bir buçuk ay içinde çok güzel şeyler öğrendik. Güzel geçti. Yani mutluyuz. Müftümüze çok teşekkür ederiz" dedi

Doğuştan Cesur Mutlu da "Bir buçuk ay boyunca Kur'an kursuna gittim. Kur'an kursu çok güzeldi. Peygamberimizin hayatını öğrendim, namaz kılmayı öğrendim, dualar öğrendim. Bir de Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Böyle futbol oynadık, bayan oynadık. Ondan sonra uçurtmalar uçurduk. Çok güzeldi" diye konuştu.

Hafız olmayı hedefleyen Mehmet Yılmaz ise "Bugün yaz Kur'an kurslarının kapanış programı vardı ve ezan okudum. Hafızdım. Kur'an kursundaydım. Orada getirdim yazı. Hafızlık Kur'an kursunda iki senedir okuyorum ve hala daha devam ediyorum. İnşallah hafız olup oradan çıkacağım" ifadelerini kullandı.