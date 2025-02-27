Artvin'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Artvin'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Artvin şehir merkezinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken belediye ekipleri ulaşımı sağlamak için 24 saat karla mücadele çalışmaları yapıyor. Kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, 217 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

27.02.2025 18:54
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Artvin şehir merkezinde kar esareti

ARTVİN - Artvin'deki yoğun kar yağışı, şehirde hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri ulaşımı sağlamak için aralıksız karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Artvin'de dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, şehir merkezinde kar kalınlığının 1 metreye yaklaşmasına neden oldu. Kentte hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, ana yolları ve ara caddeleri ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kar yağışının devam etmesi ve kar kalınlığının artması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken ekipleri, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Özellikle ana arterlerde trafiğin aksamaması için ekipler, kar temizleme ve tuzlama işlemlerini hızla gerçekleştiriyor.

Bölge halkından Sabit Yavuz, 57 yaşında olduğunu belirterek 1987'den sonra böyle ilk kez bu kadar yoğun kar yağışı gördüğünü söyledi. Sabit Yavuz, "Bir anda yoğun bir kar yağışı ile karşı karşıya kaldık. İnşallah bir afet, bir felaket, yaşanmaz. Şuan şehir merkezinde 1 metreyi bulan kar var" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşlardan mümkün olduğunca zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve araçlarını kullanırken dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, kar yağışının önümüzdeki saatlerde de devam edebileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Ardanuç ilçesinde 40, Arhavi'ye bağlı 13, Borçka'ya bağlı 41, Hopa'ya bağlı 4, Kemalpaşa'ya bağlı 4, merkeze bağlı 36, Murgul'a bağlı 11, Şavşat'a bağlı 65 ve Yusufeli'ne bağlı 3 olmak üzere 217 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Artvin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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