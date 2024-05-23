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Artvin- Erzurum karayolu heyelan nedeniyle kapandı

ARTVİN - Artvin-Erzurum karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi yakınlarındaki Esenyaka köyü mevkiinde bu sabah meydana gelen heyelan Artvin-Erzurum karayolunun kapanmasına neden oldu. Şiddetli yağışların ardından oluşan heyelan, yolun büyük bir bölümünü toprak ve kaya parçalarıyla kapladı. Heyelanın ardından karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.