Artvin, Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 2,5 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışların, Artvin çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusu ve Ardahan'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Artvin, Erzurum ve Ardahan'a Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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