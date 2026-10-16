Artvin Hopa\'da trafiğe aldırış etmeyen kişi araç altında kalmaktan son anda kurtuldu

ARTVİN'in Hopa ilçesinde trafiğe aldırış etmeden Karadeniz Sahil Yolu'nda yürüyen kişi, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hopa ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, seyir halindeki araçlara aldırış etmeden yolda yürümeye başladı. Yolda ileri geri yürüyen kişiyi son anda fark eden sürücüler, yavaşlayıp, manevra yaparak yolun ortasındaki kişiye çarpmaktan kurtuldu. Araçların altında kalmaktan kurtulan kişinin trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.