Artvin-Hopa kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin-Hopa kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu

Artvin-Hopa kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor. Kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı. Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

10.02.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu Artvin- Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.

Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Artvin, Ulaşım, Güvenlik, Doğal Afet, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin-Hopa kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:11:17. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin-Hopa kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement