Artvin-Hopa ve Borçka-Murgul kara yolları heyelan nedeniyle kapanmıştı, kontrollü ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Artvin-Hopa ve Borçka-Murgul kara yolları heyelan nedeniyle kapanmıştı, kontrollü ulaşıma açıldı

Artvin-Hopa ve Borçka-Murgul kara yolları heyelan nedeniyle kapanmıştı, kontrollü ulaşıma açıldı

Artvin'de etkili olan sağanak sonucu meydana gelen heyelanlar nedeniyle Artvin-Hopa ve Borçka-Murgul kara yolları ulaşıma kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yollar kontrollü olarak açıldı. Artvin-Ardahan kara yolunun ise yoğun kar nedeniyle kapanması üzerine çalışmalar sürüyor.

07.02.2024 10:49
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Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Hopa ve Borçka- Murgul kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan sağanak sonucu gece yamaçlardan koparak sürüklenen toprak, kaya kütleleri ile ağaçlar, Artvin-Hopa kara yolunun 20. ve 35. kilometreleri, Borçka-Murgul kara yolunun ise farklı noktalarını ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından, yollarda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yoğun kar nedeniyle kapanan Artvin- Ardahan kara yolunun ulaşıma açılması için Sahara Geçidi'nde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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