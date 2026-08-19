Artvin'i Kaplayan Sis Görsel Şölen
Artvin'in yüksek kesimlerinde oluşan sis, şehri kaplayarak etkileyici manzaralar sundu.
ARTVİN'in yüksek kesimlerinde oluşan sis bulutu, kenti kapladı. Ortaya çıkan manzara, görsel şölen oluşturdu.
Kent merkezini kaplayan sis, yüksek kesimlerde yoğun bulut görüntüsü oluşturdu. Artvin'i panoramik olarak gören Atatepe bölgesinden görüntülenen sis, şehrin üzerine yavaş yavaş yayıldı. Doğanın sunduğu etkileyici manzaralar, time-lapse (hızlı çekim) tekniğiyle kayda alındı. Görüntülerde, sis bulutlarının kent merkezini adım adım kapladığı ve şehrin kısa sürede sis içerisinde kaldığı anlar yer aldı. Ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekti.
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