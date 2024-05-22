Hayatlarında ilk kez denizi görüp ayaklarını suya soktular - Son Dakika
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Hayatlarında ilk kez denizi görüp ayaklarını suya soktular

Artvin'in denize kıyısı olmayan Yusufeli ilçesindeki Kılıçkaya köyü ilkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin ve ailelerin düzenlediği bir programla denizi görmek için Hopa ilçesine götürüldü. Denize ayaklarını sokan minik öğrenciler, sahilde yürümenin ve taşlarla oynamanın keyfini çıkardı. Ardından lunaparka giderek eğlenceli vakit geçirdiler. Öğrenci velisi Songül Hayat, çocukların köyde yaşadığı için aktivite imkanlarının sınırlı olduğunu belirterek, denizi göstermek ve farklı bir deneyim yaşatmak istediklerini söyledi. Çocuklar da denizi ilk defa gördüklerini ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

22.05.2024 19:45
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Hayatlarında ilk kez denizi görüp ayaklarını suya soktular

Artvin'in Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyü ilkokulu anasınıfı öğrencileri denizle buluştu

ARTVİN - Artvin'in denize kıyısı olmayan Yusufeli ilçesinde denizi görmeyen minik öğrencilerin istekleri yerine getirildi.

Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyü ilkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin ve ailelerin birlikte yaptığı program kapsamında kendilerine 170 km uzaklıkta bulunan denize kıyısı olan Hopa ilçesine götürüldü.

Hopa merkez Kopmuş Halk Plajında denize ayaklarını sokan minik öğrenciler sahilde yürümenin ve taşlarla oynamanın keyfini çıkardı. Deniz kenarında zaman geçiren öğrenciler daha sonra ilçe merkezinde bulunan lunaparka giderek aileleriyle birlikte çarpışan otolara ve diğer oyun aletlerine binerek gönüllerince eğlendi.

Anasınıfı öğrencilerini denizi göstermek için geldiklerini ifade eden öğrenci velisi Songül Hayat "Bizim yaşadığımız yerde deniz yok. Çocuklarımız da çok istiyorlardı. Onlara farklı bir anı kalsın istedik. Deniz sonrasında lunapark etkinliği yapalım dedik. Çocuklar çok eğlendiler çok mutlu oldular. Deniz onlar için çok farklı geldi. İlk defa görüyorlar" dedi.

Çocukların köyde yaşadığını aktivite anlamında kısıtlı olduğunu vurgulayan Hayat, bu tür etkinliklerin çocukları çok mutlu ettiğini ve farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Anasınıfı öğrencisi Pamuk Miray Yarar, denizi ilk defa gördüğünü ve çok dalgalı olduğunu belirterek hiç korkmadığını ifade ederken, Zümra Hayat ise çok eğlendiğini ve taşlarla oynamayı sevdiğini, denize girdiği için üzerinin ıslandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hayatlarında ilk kez denizi görüp ayaklarını suya soktular - Son Dakika

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