Artvin Şavşat'ta çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Akdamla köyünde İskender Tohumcu'ya ait evde çıkan yangında, ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evden çıkarken hafif yanıklar oluşan İskender ve eşi Birsen Tohumcu ise ayakta tedavi edildi. Ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan ise köy sakinleri tarafından kurtarıldı.

09.07.2024 10:49
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Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 1 ahşap ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Akdamla köyünde İskender Tohumcu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ahşap ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evden çıkarken el ve ayaklarında hafif yanıklar oluşan İskender (52) ve eşi Birsen Tohumcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, köy sakinlerince kurtarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Şavşat'ta çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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