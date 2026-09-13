Artvin Şavşat'ta elektrikli araç şarampole devrildi, 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Artvin'in Şavşat ilçesinde 75 yaşındaki Şemsettin Öngül'ün kullandığı elektrikli araç, evinin önünde kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Araç altında kalan Öngül kazada yaşamını yitirirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Şemsettin Öngül (75), kullandığı elektrikli aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Erikli köyü Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde Şemsettin Öngül'ün kontrolünü yitirdiği elektrikli araç, şarampole devrildi. Kazada aracın altında kalan Öngül, hayatını kaybetti. Şemsettin Öngül'ün cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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