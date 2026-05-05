Artvin, Trabzon ve Gümüşhane'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
Artvin, Trabzon ve Gümüşhane'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

05.05.2026 23:16
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına Artvin, Trabzon ve Gümüşhane'de tepki gösterildi.

Artvin'de Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Halitpaşa Meydanı'nda toplandı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Osman Delibaş, Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını söyledi.

Bu saldırının sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını belirten Delibaş, siyonist çetenin Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit ettiğini dile getirdi.

Delibaş, "Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak. Tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket. Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir." dedi.

Trabzon

Trabzon'da İskender Paşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri adına açıklama yapan Furkan Çelik, Akdeniz'in dalgalarının sadece Sumud Filosu'nun teknelerini değil, umudu ve mücadeleyi taşıdığını vurguladı.

Çelik, çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini aktararak, onlarcasının daha yola çıkmayı beklediğini dile getirdi.

İsrail'in ve destekçilerinin asla amacına ulaşamayacağına işaret eden Çelik, "Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar." diye konuştu.

Filoda yalnızca Müslümanların değil, farklı din mensubu aktivistlerin de yer aldığına dikkati çeken Çelik, hepsinin amacının Gazze'deki işgalin bitirilmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanması olduğunu kaydetti.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde de Kelkit Kudüs Platformu öncülüğündeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Kelkit Milli Egemenlik Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Gümüşhane İHH Başkanı Zekai Eren, saldırının sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmadığını, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

