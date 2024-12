Artvin Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı

Güncel

Artvin Valisi Turan Ergün, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergün, mesajında, "Kadim şehir Artvin'in sahip olduğu eşsiz potansiyeli kullanarak hep birlikte şehrimizin kalkınması ve markalaşması için yürüttüğümüz çalışmalarımızı 2025 yılında artırarak devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Artvin'in bünyesinde barındırdığı doğal güzelliklerle yeşilin başkenti olduğunu belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Yeşilin başkenti Artvin'de sizlerle birlikte sevinçlerini, mutluklarını, acılarını ve hüzünlerini paylaştığımız 2024 yılını geride bırakırken, iyilik ve güzellikler vadeden yeni bir yıla giriyor, taze ve yepyeni mutluluklara kapı aralıyor, aydınlık dolu yarınlara el uzatıyoruz. Yeni yıl, yaşanan her günden edinilen tecrübeler ışığında önceki yılın muhasebesinin yapılmasına, gelecekle aramızdaki en güçlü bağ olan umutların tazelenmesine, mutlu ve müreffeh yarınlar için yeni başlangıçlar yapılmasına imkan sunmaktadır. Köklü tarihi ve değerler üstü medeniyet tasavvuru ile her geçen yıl daha da güçlenen ülkemizin savunma sanayisinden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, eğitimden spora kadar yüzlerce alanda elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartmakta, her yeni yılda milli heyecan ve ruhumuzu tazelemektedir. Bizler de kadim şehir Artvin'in sahip olduğu eşsiz potansiyeli kullanarak hep birlikte şehrimizin kalkınması ve markalaşması için yürüttüğümüz çalışmalarımızı 2025 yılında artırarak devam ettireceğiz."

Vatandaşların yeni yılı sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde karşılamalarını sağlamak amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarla her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Ergün, herkesin yeni yılını kutladı.