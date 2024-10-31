Artvin Valisi Turan Ergün'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Artvin Valisi Turan Ergün'den şehit ailelerine ziyaret

Artvin Valisi Turan Ergün\'den şehit ailelerine ziyaret

Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ilçesinde şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

31.10.2024 11:47
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Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ilçesinde şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit Jandarma Er Dursun Çepni, Ramazan Köse, Muhammet Aydemir ve Servet Peker'in ailelerini evlerinde ziyaret eden Ergün, yeniden taziyelerini iletti.

Devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten Ergün, "Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak en önemli görevlerimizdendir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

Şehitler için dua edilen ziyaretlere, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik de katıldı.

Kaynak: AA

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