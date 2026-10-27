Artvin Yusufeli'de 'Kıvılcımdan Aleve' gösterisi Milli Mücadele kahramanlarını andı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Milli Mücadele ruhunu ve bağımsızlık mücadelesini konu alan "Kıvılcımdan Aleve" adlı hikaye anlatımı gösterisi izleyiciyle buluştu.

Yusufeli Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Ertuğrul Sertbaş'ın yazıp sahnelediği gösteri izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Milli Mücadele'nin kahramanlarını ve bağımsızlık mücadelesini anlatan gösteride, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanları anıldı.

Programda, bağımsızlık bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Gösterinin ardından Sertbaş, "Kaya Sınıfı" adlı kitabını imzalayarak, katılımcılara hediye etti.