Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkını ve heyelan meydana geldi.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağış, Artvin-Yusufeli kara yolunda küçük çaplı heyelanlara yol açtı.
Kara yolunun 17. ve 25. kilometreleri arası farklı noktada oluşan heyelanlar nedeniyle kara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan ilçeye bağlı Dereiçi köyündeki derenin taşması nedeniyle yol ve tarım arazileri su altında kaldı.
Taşkın suları ve heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Köyde park halindeki bir otomobil dereye düşerek zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Artvin Yusufeli'de Sağanak Yağış Sonucu Su Taşkını ve Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika
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