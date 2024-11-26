Artvin-Yusufeli Karayolu Heyelanla Kapandı

Heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı
ARTVİN - Artvin-Yusufeli karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası Yusufeli-Artvin karayolu 3. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.
Bölgeye karayolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler sevk edildi.
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