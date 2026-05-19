Dereye düşen kızı kurtaran kahraman dalgıç çıktı
Dereye düşen kızı kurtaran kahraman dalgıç çıktı

19.05.2026 13:13  Güncelleme: 13:15
Artvin Borçka'da dereye düşen 11 yaşındaki Eslem'i, metrelerce yüksekteki duvardan atlayarak kurtaran Kemal Ateş'in askerde dalgıç eğitimi aldığı ortaya çıktı. Ateş ve Okan Solmaz'a teşekkür belgesi ve plaket verildi.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, ayağı kayıp, düştüğü derede akıntıya kapılan Eslem Yenilmez'i (11), metrelerce yüksekteki istinat duvarından suya atlayarak kurtaran Kemal Ateş'in, askerlikte dalgıç eğitimi aldığı ortaya çıktı. Eslem'i kurtarmak için zamana karşı yarışıp, cesaretiyle takdir toplayan Ateş'e, ilçe protokolü tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi. Ateş, "Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda askerlik yaptım. Dalgıç olarak eğitim aldım. 'En fazla ne olur ki' diye düşünüp atladım. O an gereğini yapmak gerekiyordu, onu yaptım" dedi.

Olay, 12 Mayıs'ta ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Köprü ayağının bulunduğu bölgede duran Eslem Yenilmez, ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip, dereye düştü. Akıntıya kapılan Yenilmez, suda çırpınarak yaklaşık 300 metre boyunca sürüklendi. Durumu fark eden çevredekiler, hemen yardıma koştu. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple inilerek akıntıyla sürüklenen Eslem'e ulaşıldı. Bu sırada çevrede bulunanlardan Okan Solmaz, yüzme bilmediği halde duvardaki demirlere tutunarak dereye inerken, ilçede işçi olarak çalışan Kemal Ateş ise duvardan dereye atlayıp, yüzerek Eslem'i kıyıya çıkarmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak çalışması sonucu halatla bulunduğu bölgeden yola çıkarılan Eslem Yenilmez, hazır bekleyen ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eslem Yenilmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada kurtarma anları da cep telefonuyla kaydedildi. Kurtarma çalışmalarında, Solmaz ve Ateş'in yanı sıra ilçe halkının da fedakarlığıyla Eslem Yenilmez, hayata tutundu.

TEŞEKKÜR BELGESİ VE PLAKET VERİLDİ

Canlarını hiçe sayan Kemal Ateş ve Okan Solmaz, gösterdikleri cesaretle vatandaşların takdirini topladı. Eslem Yenilmez'i metrelerce yüksekteki istinat duvarından suya atlayarak kurtaran Kemal Ateş'in, askerlikte dalgıç eğitimi aldığı ortaya çıktı. Ateş'e, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve Borçka Kaymakamı Betül Büyükkılıç tarafından teşekkür belgesi, Borçka Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Pertav tarafından da plaket verildi. Yaşanan olayda Ateş ve Solmaz'ın fedakarlığıyla gururlanan ilçe esnafı da kendilerine teşekkür ederek çeşitli armağanlarda bulundu.

'ONUR VE GURUR DUYDUK'

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Kardeşimiz önemli bir olaya imza attı. İnsan olduğumuzu insan olmanın ne demek olduğunu hepimize gösterdi. Bu davranışı takdire şayandı. Onur ve gurur duyduk. Bize ihtiyacı olduğu her an kapımız ardına kadar açıktır. Bir can kurtardı. Bu son derece önemliydi. Onun adına bizleri arayan çok oldu. Gurur duyduklarını ifade ettiler" dedi.

'GEREĞİNİ YAPTIK'

Kemal Ateş o anları anlatarak, "Olay günü oradan tesadüfen geçiyordum. Bir sürü tesadüf bir araya toplandı. Hep birlikte bir olaya şahit olduk. Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda askerlik yaptım. Dalgıç olarak eğitim aldım. Genel yaşantımda da sporla ilgileniyorum. 'En fazla ne olur ki' diye düşünüp atladım. O an gereğini yapmak gerekiyordu, onu yaptım. Okan kardeşim de iyi ki vardı. Orada çaresiz kaldığım anda Okan geldi sağ olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

