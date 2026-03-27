Artvinli Öğrencilerden Gazze'ye Destek

Artvin'de Milli Egemenlik Anaokulu öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için harçlıklarını bağışladı.

Şirinler sınıfı öğretmeni Betül Alagöz öncülüğünde öğrencilere yardımlaşma ve paylaşma bilinci kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kendi yaptıkları kumbaralarda bir ay boyunca harçlıklarını biriktiren öğrenciler, paraları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) aracılığıyla Gazze'deki çocuklara gönderdi.

Alagöz, yaptığı açıklamada, okul öncesi dönemde çocukların yaşayarak öğrenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çocuklarla sınıfta kumbara yaptıklarını belirten Alagöz, "Çocuklarda yardımlaşma ve paylaşma duygusunu geliştirmek amacıyla kumbara etkinliği yaptık. Gazze'deki çocukların yaşadığı zorlukları anlattık. Bunun üzerine öğrencilerimiz harçlıklarından biriktirerek destek olmak istedi." dedi.

Öğrencilerin sürece büyük ilgi gösterdiğini belirten Alagöz, bir ay sonunda kumbaralarla birlikte bankaya giderek AFAD aracılığıyla Gazze'ye bağış yaptıklarını ifade etti.

AFAD'ı da ziyaret ettiklerini aktaran Alagöz, "Çocuklarımız burada yardım kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kendi paralarını bağışlamaları onlar için çok anlamlı bir deneyim oldu. Minik yürekleriyle büyük bir dayanışma örneği sergilediler." diye konuştu.

İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu da bağışın çok anlamlı olduğunu ve kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.

Bu duyarlılığın merhamet ve paylaşma duygusunun çok güzel bir yansıması olduğunu ifade eden Şenlioğlu,"Toplanan paralar AFAD hesaplarına aktarıldı ve bu paralar Gazze'deki çocukların ihtiyaçları için kullanılacaktır." dedi.