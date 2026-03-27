Artvinli Öğrencilerden Gazze'ye Destek
Artvinli Öğrencilerden Gazze'ye Destek

27.03.2026 13:28
Milli Egemenlik Anaokulu öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine harçlıklarıyla bağışta bulundu.

Artvin'de Milli Egemenlik Anaokulu öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için harçlıklarını bağışladı.

Şirinler sınıfı öğretmeni Betül Alagöz öncülüğünde öğrencilere yardımlaşma ve paylaşma bilinci kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kendi yaptıkları kumbaralarda bir ay boyunca harçlıklarını biriktiren öğrenciler, paraları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) aracılığıyla Gazze'deki çocuklara gönderdi.

Alagöz, yaptığı açıklamada, okul öncesi dönemde çocukların yaşayarak öğrenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çocuklarla sınıfta kumbara yaptıklarını belirten Alagöz, "Çocuklarda yardımlaşma ve paylaşma duygusunu geliştirmek amacıyla kumbara etkinliği yaptık. Gazze'deki çocukların yaşadığı zorlukları anlattık. Bunun üzerine öğrencilerimiz harçlıklarından biriktirerek destek olmak istedi." dedi.

Öğrencilerin sürece büyük ilgi gösterdiğini belirten Alagöz, bir ay sonunda kumbaralarla birlikte bankaya giderek AFAD aracılığıyla Gazze'ye bağış yaptıklarını ifade etti.

AFAD'ı da ziyaret ettiklerini aktaran Alagöz, "Çocuklarımız burada yardım kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kendi paralarını bağışlamaları onlar için çok anlamlı bir deneyim oldu. Minik yürekleriyle büyük bir dayanışma örneği sergilediler." diye konuştu.

İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu da bağışın çok anlamlı olduğunu ve kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.

Bu duyarlılığın merhamet ve paylaşma duygusunun çok güzel bir yansıması olduğunu ifade eden Şenlioğlu,"Toplanan paralar AFAD hesaplarına aktarıldı ve bu paralar Gazze'deki çocukların ihtiyaçları için kullanılacaktır." dedi.

Kaynak: AA

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
