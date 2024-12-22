Arzu Açıkgöz'ün Cenazesi Defnedildi

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Samsun'da tartıştığı kişi tarafından öldürülen Arzu Açıkgöz'ün cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

Açıkgöz için Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki camideki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve vatandaşlar katıldı.

Ünye'de güzellik merkezi sahibi olan Açıkgöz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Arzu Açıkgöz'ü (47), 20 Aralık'ta Samsun'un Atakum ilçesinde bir sitedeki dairede silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Mert Okumuş (24), polis ekiplerinin kovalamacası sırasında otomobiliyle 8 araca çarparak durabilmiş ardından da aracında tabancayla intihar etmişti.