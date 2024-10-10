Asansör Boşluğuna Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

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Karaman'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Z.Y. (12), 27 Eylül'de Yenişehir Mahallesi 643. Sokak Yenikent Sitesi'nde oturduğu binanın 2. katından asansör boşluğuna düştü.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Z.Y'nin cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına defnedildi.