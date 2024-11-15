Olay, Salı günü Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 5'inci kattaki evine çıkmak için asansöre binen Rahmi Yiğit, inmek üzereyken asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Asansör Kazası: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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