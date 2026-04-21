Asansör Kazasında Beraat Kararı - Son Dakika
Asansör Kazasında Beraat Kararı

21.04.2026 16:07
Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan asansör kazası davasında kamu görevlileri beraat etti.

1) ZEREN'İN ÖLDÜĞÜ ASANSÖR KAZASINA İLİŞKİN DAVADA KAMU GÖREVLİLERİNE BERAAT

AYDIN'da 3 yıl önce Zeren Ertaş'ın (22) öğrenci yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F.'nin de aralarında bulunduğu 5 sanık için beraat kararı verildi. Adliye çıkışında fenalaşan Ertaş'ın annesi Serpil Ertaş, "Yazıklar olsun. Zeren mi suçlu okumaya geldiği için" diyerek, karar tepki gösterdi.

Olay, 25 Ekim 2023 tarihinde saat 00.15 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 16 kişilik asansöre 16 kişi bindi. Asansör, bu sırada aşağı kaymaya başladı. Öğrencilerden Zeren Ertaş, panik yapıp asansörden çıkmak istedi. Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Ertaş, kabin ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.

YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirildi. Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörlerin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve mühendisler Halil T., Uğur İ., Ramazan Halit A. tutuklandı. Elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanan sanıklardan Mustafa Büyükyapıcı suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp, 2 yıl meslekten menedildi. Diğer sanıklar Halil T., Uğur İ., Ramazan Halit A.'ya ise indirim uygulanarak 2 yıl 11'er ay hapis cezası verildi. 3 sanık, hükmün ardından tahliye edildi. N.M. ise beraat etti.

Ertaş ailesinin avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanan sanıklardan Mustafa Büyükyapıcı, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun bilinçli taksirle işlendiğine hükmedilerek ceza 9 yıla çıkarıldı. Ardından indirim uygulanarak ceza 7,5 yıla indirildi. Diğer sanıklar Halil T., Uğur İ. ve Ramazan Halit A. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı; indirimle cezaları 2 yıl 6'şar aya indirildi. N.M. hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı değişmedi.

SAVCI, CEZALANDIRILMALARINI VE TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ

Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin kamu görevlileri eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B., A.K., M.Y. ve E.Ç.'nin yargılanmalarına Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasıyla devam edildi. Duruşmaya, Zeren Ertaş'ın annesi Serpil Ertaş, babası Akın Ertaş ve aile avukatı Hakan Arslan katıldı.

Duruşmada okunan bilirkişi raporunda asansörün bakım ve onarım süreçlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilip, sanıkların kusursuz olduğu belirtildi. Ertaş ailesi ve avukatları, raporda ihmallere ilişkin tespitler bulunduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş, "Sanıklar keşke burada olsalardı da yüzlerine bir şey söyleyebilseydik. Nasıl bir cesaretse duruşmaya bile katılmadılar" dedi.

Ertaş'ın annesi Serpil Aktaş ise "Suçlu ben miyim onlar mı? Zeren'in kalamadığı süre kadar Aydın'a ben geldim, gittim. Kendinizi bir annenin yerine koyun. Empati yapmanızı istiyorum. Buraya gelip gitmek çok acı verici. İstanbul'dan gidip geliyorum" diyerek sanıkların cezalandırıldığını görmek istediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Verilen aranın ardından Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç.'nin beraatine hükmetti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Akın Ertaş, sanıkların duruşmaya katılmamasına tepki göstererek, adalet beklediklerini söyledi.

Adliye çıkışı fenalaşan Serpil Ertaş ise "Yazıklar olsun. Zeren mi suçlu okumaya geldiği için" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kamu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asansör Kazasında Beraat Kararı - Son Dakika

SON DAKİKA: Asansör Kazasında Beraat Kararı - Son Dakika
