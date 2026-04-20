Trabzonlu damat Tayland köyünü kolbastıyla inletti

20.04.2026 23:39
Tayland’ın sakin bir köyüne Trabzon’dan damat giden Karadenizli genç, "Karadenizli her yerde Karadenizlidir" sözünü bir kez daha kanıtladı. Kurduğu devasa ses sistemiyle tüm köyü sabah akşam Kolbastı ritimleriyle inleten çılgın damat, o anlarda kendisini izleyen kayınvalidesine "Bu kızı bana verirken düşünecektiniz!" diye seslenerek hem köy halkını hem de sosyal medya dünyasını kahkahaya boğdu.

Tayland’da bir köye yerleşen ve burada dünya evine giren Trabzonlu bir vatandaş, Karadeniz’in enerjisini binlerce kilometre öteye taşıdı. Kurduğu devasa ses sistemiyle her gün köye yüksek sesle "Kolbastı" dinleten çılgın damat, hem eğleniyor hem de çevresindekileri eğlendiriyor.

DEV ANFİ SİSTEMİ KURDU

Karadeniz tutkusundan Uzak Doğu’da bile vazgeçmeyen Trabzonlu damat, evinin önüne kurduğu güçlü anfi sistemiyle adeta küçük bir konser alanı yarattı. Her gün düzenli olarak Karadeniz ezgilerini, özellikle de hareketli Kolbastı müziklerini son ses açan damat, tüm köyü bu ritme alıştırdı.

KAYINVALİDEYE ESPRİLİ GÖNDERME: O KIZI VERİRKEN DÜŞÜNECEKTİNİZ

Görüntülerde oldukça keyifli olduğu gözlenen damadın, müzik eşliğinde kayınvalidesine takıldığı anlar ise izleyenleri güldürdü. Esprili bir dille, “O kızı bana verirken düşünecektiniz!” diyerek sitemkar ama şakacı bir gönderme yapan damat, Tayland sokaklarında adeta bir Trabzon havası estiriyor.

KÖY HALKI DA ALIŞTI 

Başlarda bu yüksek sesli ve hareketli müziğe şaşıran köy sakinlerinin, zamanla bu duruma alıştığı ve Trabzonlu damadın enerjisine ortak olduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni alırken; "Karadenizli her yerde Karadenizlidir" yorumlarını da beraberinde getirdi.

