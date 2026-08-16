Asarcık Panayırı\'nda Yağlı Güreş Coşkusu

Samsun'un Asarcık ilçesinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen "Geleneksel Asarcık Panayırı ve Kemerli Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi.

Asarcık Belediyesi ve ilçe organizasyon komitesi ev sahipliğinde Asarcık Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte kültürel gösteriler gerçekleştirildi, çeşitli stantlar kuruldu.

Organizasyon kapsamında düzenlenen yağlı güreşlerde ise 24'ü başpehlivan olmak üzere farklı boylarda 300 güreşçi er meydanına çıktı.

Yaklaşık 20 bin sporseverin takip ettiği müsabakalarda pehlivanlar dereceye girebilmek için mücadele etti.