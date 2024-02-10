Asarcık'ta Asayiş Uygulamasında Ruhsatsız Silah ve Bıçakla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Asarcık'ta Asayiş Uygulamasında Ruhsatsız Silah ve Bıçakla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Asarcık\'ta Asayiş Uygulamasında Ruhsatsız Silah ve Bıçakla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Asarcık ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve üst araması sonucunda O.U. üzerinde bıçak bulunurken, E.U. ise üzerinde ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve bıçakla yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

10.02.2024 18:31
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Samsun'un Asarcık ilçesindeki asayiş uygulamasında 2 kişi, ruhsatsız silah ve bıçakla yakalandı.

Asarcık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe girişi ve merkezinde yaptıkları uygulamada çok sayıda kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve üst araması yaptı. Ayrıca bir çok araçta da arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda üzerinde bıçak bulunan O.U. ile üzerinde ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve bıçak çıkan E.U. gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinin alınması sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten salıverildi.

Kaynak: AA

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Asarcık, Samsun, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Asarcık'ta Asayiş Uygulamasında Ruhsatsız Silah ve Bıçakla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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