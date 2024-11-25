Samsun'un Asarcık içesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla töreni düzenlendi.
İlçe Meydanı'nda düzenlenen törende, Asarcık Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.
Törene, okul müdürleri, öğretmenler ve protokol üyeleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Asarcık'ta Öğretmenler Günü Töreni - Son Dakika
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