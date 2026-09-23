ASAT\'ın Döşemealtı\'ndaki çalışması yarın üç mahalleyi susuz bırakacak

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Döşemealtı'ndaki ana isale hattında gerçekleştireceği vana değişimi, tamir ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeşilbayır, Altınkale ve Duacı mahallelerinde yarın su kesintisi yapılacak.

ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan ana isale hattında arızalı hat vanasının değiştirilmesi amacıyla çalışma yapacak. Çalışma nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü (yarın) 08.00-19.00 saatleri arasında Yeşilbayır, Altınkale ve Duacı mahallelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

Çalışma kapsamında ana şebeke hattı üzerinde bulunan vantuz, vana ve debimetrelerin de tamir ve bakımları gerçekleştirilecek. Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde, sürenin dolması beklenmeden su yeniden verilecek.

Su verilmesinin ardından şebeke hatlarının basıncının normale dönmesi ve hattın kendini toplaması nedeniyle kesintinin çalışma saatinden sonraki bir süre daha devam edebileceği belirtildi.

ASAT Genel Müdürlüğü, vatandaşların çalışma süresince mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri almalarını istedi.