AŞAV Bingöl Şubesinden şehit ailelerine Anneler Günü ziyareti

11.05.2026 12:24
Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bingöl Şubesi Başkanı Naim Tan, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

AŞAV Bingöl Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Tan ve üyeler, şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin annesi, şehit Güvenlik Korucusu Saim Buketçi'nin eşi ve kızı, şehit Piyade Er Özkan Dumlu'nun annesi, şehit Güvenlik Korucusu Hüseyin Korkulutaş'ın eşi, şehit Piyade Er Mustafa Gündoğdu'nun annesi, şehit Güvenlik Korucusu Ağa Kişi'nin eşi ve şehit Gıyasettin Varan'ın yakını Kadriye Varan Tümen evlerinde ziyaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tan, ziyaretlerde şehitlerin hatıralarının rahmet ve dualarla yad edildiğini belirterek, ailelere sağlık, huzur ve esenlik diledi.

Vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerin ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Tan, başta şehit anneleri ve şehit eşleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:35:07. #.0.5#
