ASEAN, ABD\'nin Gümrük Vergilerini Eleştirdi

CAKARTA, 11 Nisan (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), ABD'nin uygulamaya koyduğu tek taraflı gümrük vergisi stratejisinin küresel ekonomik istikrarı riske attığı ve uluslararası tedarik zincirlerini bozduğu uyarısında bulundu.

ASEAN ekonomi bakanları, perşembe günü video bağlantısı yoluyla düzenlenen özel toplantıda söz konusu gümrük vergilerinin mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere tüm işletmeler ve küresel ticaret dinamikleri üzerindeki etkilerine ilişkin derin endişelerini dile getirdi.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "ABD'nin uyguladığı benzeri görülmemiş gümrük vergileri, hem bölgesel ve küresel ticaret ve yatırım akışlarını hem de tedarik zincirlerini sekteye uğratarak ABD dahil olmak üzere tüm dünyadaki işletme ve tüketicileri etkileyecektir" denildi.

Misilleme amaçlı eylemlere karşı olduğunun altını çizen ASEAN, dengeli ve sürdürülebilir bir ticaret çözümü bulmak üzere ABD hükümetiyle açık ve yapıcı bir diyalog yürütme kararlılığını yineledi.

Dünya Ticaret Örgütü'nün ana unsuru olduğu eşit, kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sistemini desteklediklerini ifade eden bakanlar, ticari anlaşmazlıkların DTÖ'de çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada küresel boyuttaki söz konusu endişelere karşın ASEAN'ın bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirme, dış ortaklarla işbirliğini genişletme ve bölgesel ticaret istikrarını ortaklaşa ve sürdürülebilir şekilde sağlama kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.