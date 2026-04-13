ASEAN'dan Hürmüz Boğazı'nda Geçiş Çağrısı
ASEAN'dan Hürmüz Boğazı'nda Geçiş Çağrısı

13.04.2026 11:59
ASEAN ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için tarafları müzakerelere davet etti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler, Orta Doğu'da gerilim sürerken Hürmüz Boğazı'nda gemi ve hava araçları için "güvenli, engelsiz ve kesintisiz" geçişin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

ASEAN üyesi ülkelerin dışişleri bakanları tarafından konuyla ilgili ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilgili tüm taraflara Hürmüz Boğazı'nda gemi ve hava araçlarının, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) uygun şekilde "güvenli, engelsiz ve kesintisiz" geçişinin yeniden sağlanması çağrısı yapıldı.

8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin "tam ve etkin" şekilde uygulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, Pakistan'ın arabuluculuk çabaları başta olmak üzere sürece katkı sağlayan tüm tarafların işbirliğinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İran'a, "çatışmanın kalıcı olarak sona ermesine, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak müzakereleri" sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.

Bölgesel barış ve istikrarın korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, uluslararası hukuka bağlılık ve başta Orta Doğu'dakiler olmak üzere çatışmaların çözümünde diyalog ve diplomasinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, tüm devletlerin anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözme, tüm ulusların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme, silahlı çatışmalarda sivilleri ve sivil altyapıyı koruma ve BM barış gücü askerleri ile insani yardım personelinin güvenliğini sağlama yükümlülüklerini bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
