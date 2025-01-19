ASEAN Dışişleri Bakanları Myanmar ve Güney Çin Denizi'ni Görüştü - Son Dakika
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ASEAN Dışişleri Bakanları Myanmar ve Güney Çin Denizi'ni Görüştü

ASEAN dışişleri bakanları, Myanmar'daki çatışmalar ve Güney Çin Denizi sorunlarını ele aldı.

19.01.2025 13:18
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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Myanmar'daki çatışmaları ve Güney Çin Denizi anlaşmazlığını görüştü.

Malezya'nın ev sahipliğinde, Langkawi adasında 2025 yılının ilk ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, yaptığı basın açıklamasında, Myanmar'ın düşük düzeyde bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından temsil edildiğini söyledi.

Hasan, toplantıda, Myanmar'daki seçimin kapsayıcı olması gerektiğini belirttiklerini ancak önceliklerinin ülkedeki şiddeti durdurmak olduğunu ifade etti.

Myanmar'ı ASEAN'dan "dışlamak" gibi bir niyetleri olmadığını kaydeden Hasan, toplantıda ayrıca, Güney Çin Denizi'nde ülkelerin yaşadığı sorunların da görüşüldüğünü aktardı.

Hasan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin bölge üzerindeki etkileri ve bölgesel birliğin güçlendirilmesine ilişkin konuların da ele alındığını belirtti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri gibi ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ASEAN Dışişleri Bakanları Myanmar ve Güney Çin Denizi'ni Görüştü - Son Dakika

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