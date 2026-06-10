ASEAN İlişkilerinde Birlik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASEAN İlişkilerinde Birlik Çağrısı

10.06.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, ASEAN'ın merkezilik ve bütünlük ilkelerine bağlı kalınmalı dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkelerinin mevcut jeopolitik gelişmeler karşısında ve geleceğe yönelik adımlarında Birliğin "merkezilik" ve "bütünlük" ilkelerini koruması gerektiğini belirtti.

Antara ajansının haberine göre, Bakan Sugiono, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 3. ASEAN Gelecek Forumu'na (AFF) gönderdiği video mesajda, bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Sugiono, herkes için barışçıl, müreffeh ve dirençli bir gelecek sağlamak adına bölgesel işbirliğinin uyumlu, dışa dönük ve uyarlanabilir kalması gerektiğinin altını çizdi.

ASEAN'ın geleceğine ilişkin vizyonunu paylaşan ve Birliğin merkezilik ve bütünlük ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Sugiono, "Siyasi güvenlik, ekonomik ve sosyokültürel sütunlar tek bir vücut halinde ve daha etkili şekilde çalışmalıdır." ifadesini kullandı.

Sugiono ayrıca, her iki ülkenin karşılıklı yararı için Endonezya-Vietnam Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nı daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini kaydetti.

AFF 2026'nın teması "Geleceğimizi Birlikte Şekillendirmek"

Vietnam Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen AFF 2026, derin küresel zorluklar karşısında ASEAN'ın birlik içinde ve daha büyük kararlılıkla hareket etmesi gerektiği inancını yansıtan "Geleceğimizi Birlikte Şekillendirmek: Barış, Refah, İnsan Odaklı" temasıyla düzenleniyor.

Forum kapsamında bu yıl, mevcut sorunların tespit edilmesinin ötesine geçilerek daha somut, kapsayıcı ve ileriye dönük kararlar alınması hedefliyor.

Görüşmelerde özellikle ASEAN'ın bölgesel direncinin nasıl artırılacağı, büyüme modellerinin nasıl yenileneceği ve gelişmekte olan teknolojilerden nasıl yararlanılacağı konularına odaklanılıyor.

Hükümetlerin yanı sıra iş dünyası, uzmanlar, sivil topluluklar ve gelecek nesillerin de katkı sunduğu forumda, bölgenin geleceğinin ortaklaşa inşa edilmesinin yolları aranıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Endonezya, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASEAN İlişkilerinde Birlik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

11:19
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:23:15. #7.12#
SON DAKİKA: ASEAN İlişkilerinde Birlik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.