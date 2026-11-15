ASEAN liderleri Myanmar krizinde 5 maddelik mutabakatla yapıcı yaklaşımda anlaştı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerinin Myanmar meselesini "yapıcı ve ilkelere bağlı" bir şekilde ele alma konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Marcos Jr., ülkesinin ev sahipliğinde başkent Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 49. Liderler Zirvesi'nde Myanmar'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Marcos Jr., Myanmar'daki krizin insanlarla, yerinden edilen ailelerle ve insani yardıma ihtiyaç duyan topluluklarla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Myanmar yalnızca ASEAN'ın gündemindeki bir mesele değil, Asya-ASEAN ailesinin bir parçasıdır. Bu açıdan umarım oturumlarımız, 5 maddelik mutabakatın uygulanmasını nasıl ilerletebileceğimiz konusunda pratik ve geleceğe dönük konuşmalara yol açar." ifadelerini kullandı.

ASEAN liderlerinin, Myanmar'daki krizin çözüme kavuşturulması için yayımladığı 5 maddelik mutabakattan faydalanarak meseleyi "yapıcı ve ilkelere bağlı" olarak ele alma konusunda anlaştığını ifade eden Marcos Jr., liderlerin görüşmelerinin, "Myanmar'ın yönettiği daha kapsamlı ve barışçıl bir süreçle" sonuçlanmasını temenni etti.