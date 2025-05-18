ASEAN, Mali Güvenliği Güçlendirecek

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği? (ASEAN) dönem başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, birliğin bölgesel mali güvenliği güçlendirmek ve kendi "para fonunu" kurmak amacıyla uzun süredir rafa kaldırılan girişimleri yeniden gündeme aldığını söyledi.

Malay Mail'in haberine göre, Enver, TV?BRICS kanalına yaptığı açıklamada, bölgedeki merkez bankalarının ticari işlemlerde yerel paraların kullanımını teşvik ettiğini vurgulayarak, " Tayland, Endonezya ve Çin ile yürüttüğümüz çalışmalarda hedef, ticaret işlemlerinin yüzde?20'sini yerel para birimleriyle gerçekleştirmek. Bu, milyarlarca dolarlık hacmi kapsıyor." dedi.

Malezya'nın ev sahipliğinde ay sonunda düzenlenecek ASEAN Zirvesi'nin ana gündeminin ekonomi olacağını belirten Enver, üye ülkelerin finansal entegrasyonu derinleştirmeye kararlı olduğunu ve kendi "para fonunu" oluşturmalarının gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

Bölgenin dönüşümüne özellikle parasal alanda ihtiyaç olduğunu kaydeden Enver, ABD dolarının küresel düzeyde baskın konumunu koruduğunu anımsatarak, "Yine de riskleri azaltacak, ulusal çıkarlarımızı koruyacak bir rahatlama mekanizması kurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.