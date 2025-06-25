ASEAN Merkezi Açıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) bünyesinde kurulan ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Büyükelçi Ekinci, ASBÜ bünyesinde kurulan ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışında konuştu.

Ekinci, ASEAN- Türkiye ilişkilerinin karşılıklı olarak akademik ve diplomatik alanlarda derinleştirildiğini vurguladı.