ASELSAN 2026 İlk Çeyrek: Tarihi İhracat ve Karlılık Artışı
ASELSAN 2026 İlk Çeyrek: Tarihi İhracat ve Karlılık Artışı

29.04.2026 08:59
ASELSAN, 2026 yılının ilk çeyreğinde hasılatını artırırken, FAVÖK marjını %25,2'ye yükseltti ve ihracatta 629 milyon dolarlık rekor sözleşme imzaladı.

ASELSAN, 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre şirket, hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre artırdı. İhracat odaklı büyüme stratejisiyle yeni dış satış sözleşmelerinde büyük artış yakalayan kurum, bakiye siparişlerle tarihi zirveye ulaştı. Operasyonel karlılık göstergesi FAVÖK marjı 260 baz puan artarak %25,2 oldu. Net Borç/FAVÖK oranı 0,41'e gerileyerek mali yapının gücünü ortaya koydu.

İhracatta 629 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalanırken, hava savunma sistemleri, insansız deniz araçları ve aviyonik sistemler öne çıktı. Seri üretim yatırımları %261 artışla 137 milyon dolara ulaştı. Oğulbey Teknoloji Üssü'nün ilk fazı 2026'nın ikinci yarısında devreye girecek. AR-GE harcamaları 357 milyon dolar olurken, çalışan sayısı 3 binden fazla arttı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin teknoloji standardı belirleyen bir yapıya dönüştüğünü vurguladı. Önümüzdeki hafta SAHA İstanbul fuarında üç yeni ürünün dünya lansmanı yapılacak.

Son Dakika Güncel ASELSAN 2026 İlk Çeyrek: Tarihi İhracat ve Karlılık Artışı - Son Dakika

SON DAKİKA: ASELSAN 2026 İlk Çeyrek: Tarihi İhracat ve Karlılık Artışı - Son Dakika
