ASELSAN'dan Atatürk'e Saygı Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ASELSAN'dan Atatürk'e Saygı Ziyareti

Geniş Video İzle

ASELSAN, 49'uncu kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti, Akyol çelenk bıraktı.

14.11.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN heyeti, 49'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol başkanlığındaki ASELSAN heyeti, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine ilerledi. Akyol'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından, ASELSAN heyeti, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşını okudu. Heyet, Anıtkabir ziyaretinde 49'uncu kuruluş yıl dönümüne özel olarak tasarlanan kokartı yakalarında taşıdı. Atatürk'ün mozolesinde gerçekleşen törenin ardından ASELSAN Genel Müdürü Akyol, Misak-ı Milli Kulesine geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Akyol, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı;

"Saygıdeğer Atatürk, ASELSAN'ın 49'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimizin haberleşme ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamak amacıyla kurulan ASELSAN, bugün ülkemizin gurur kaynağı şirketlerinden birine dönüştü. Denizlerin altından uzayın derinliklerine kadar Türkiye'nin ürettiği her platformda, ASELSAN'ın teknolojileri var. Milletimizin gözbebeği ASELSAN'ın başarıları, elbette Türkiye ile sınırlı değil. Bugüne kadar 90 farklı ülkeye ihracat yapmayı başardık. Dünyanın en büyük 42'nci savunma sanayi şirketi haline geldik. Geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri olmayı başardık. Elbette burada durmayacağız, ASELSAN'ı her anlamda küresel bir şirkete dönüştürecek hedeflerimizin peşinden koşacağız. 2030 sonunda dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri olma hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu iddialı hedefi başarmak için, alanında en iyileri üretmeyi, oyun değiştirici teknolojiler geliştirmeyi, ihracat odaklı büyümeyi sürdüreceğiz. ASELSAN, kendine, insanına, gençlerine güvenen bir milletin neleri başarabileceğinin yaşayan bir örneğidir. Milli mücadeleyi başarıya taşıyan değerler, aynı zamanda ASELSAN'ın da değerleridir. 11 bini aşkın ASELSAN ailesi hem şirketimizi büyütmeye hem de milletimize daha büyük gururlar yaşatmaya kararlıdır. 50'nci yaşımıza bir yıl kala, yeni başarılarla milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Demir ağlarla ördüğünüz cumhuriyeti Çelik Kubbe ile zırhlandıracağız. Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyeti dünyada hak ettiği yere taşımak için daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

ASELSAN\'dan Atatürk\'e Saygı Ziyareti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ahmet Akyol, Anıtkabir, Politika, Aselsan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN'dan Atatürk'e Saygı Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
22:11 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike’nin cansız bedenine ulaşıldı 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike'nin cansız bedenine ulaşıldı
22:01 Nusret’in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi
21:57 FIFA’dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek
21:50 Antalya’da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş
21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
21:10 Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 16:12:08. #1.11#
SON DAKİKA: ASELSAN'dan Atatürk'e Saygı Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.