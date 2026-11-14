ASELSAN Genel Müdürü Akyol, kuruluşun 51'inci yılında Anıtkabir'i ziyaret etti

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve beraberindeki heyet, şirketin 51'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "51. kuruluş yıl dönümümüzde, milletimizin gururu olan ASELSAN adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda, Anıtkabir'deydik." ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın 51 yıllık yolculuğunda emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Akyol, "51 yıldır azimle, inançla ve fedakarlıkla bu yolda yürüyen tüm ASELSAN'lılara şükranlarımızla… Ürettikçe büyüyen, büyüdükçe güçlenen bir Türkiye için nice başarı dolu yıllarımıza..." değerlendirmesinde bulundu.